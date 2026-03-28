Выпускникам сообщили: ЕГЭ в 2026 году пройдет без серьезных нововведений

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) сохранил структуру большинства предметов ЕГЭ, однако точечные изменения затронули критерии оценивания и техническую сторону процесса.

Материалы ЕГЭ по большинству ключевых предметов, включая математику, физику, химию, историю и иностранные языки, в 2026 году остались без изменений. Как отмечают в ФИПИ, основной упор сделан на качество информационных ресурсов и актуализацию федеральных банков заданий.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н. Дмитрий Морковкин подчеркивает, что отсутствие резких перемен — это осознанная стратегия:

"Существенных изменений в ЕГЭ 2026 года не планируется. Прозрачность и предсказуемость экзамена важны для снижения стресса у учащихся. Вместе с тем, система продолжает совершенствоваться в сторону лучшей дифференциации заданий".

Несмотря на общую стабильность, в гуманитарных дисциплинах скорректированы подходы к проверке знаний:

Русский язык: расширена формулировка седьмого задания. В сочинении (№27) ужесточились требования к логике — теперь допускается большее количество логических ошибок в рамках критериев, а работы объемом 100–149 слов лишились льготных условий оценки.

Литература: изменения коснулись "стоимости" ответов. За задания №5 и №10 теперь дают максимум 7 первичных баллов. При этом значимость итогового сочинения (№11) выросла до 20 баллов благодаря новому критерию — "Фактологическая точность".

Информатика: содержание заданий осталось прежним, но сменился программный контекст. Файлы для выполнения работ теперь адаптированы под отечественные операционные системы и офисные пакеты в рамках программы импортозамещения.

Борьба за бюджетные места традиционно разворачивается не только вокруг баллов ЕГЭ, но и за счет индивидуальных достижений. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Олеся Донцова напоминает, что серьезные изменения в структуру экзамена обычно вносятся за 1,5–2 года, чтобы дать выпускникам время на подготовку, в том числе и на сбор "портфолио".

Абитуриенты 2026 года могут рассчитывать на дополнительные баллы за:

Отличную учебу: аттестат с отличием в связке с результатом ЕГЭ выше 70 баллов по русскому языку и профильному предмету.

Олимпиады: призовые места в перечневых испытаниях школьников.

Спортивные успехи: золотой или серебряный значок ГТО (для 16–17 лет это VI ступень), а также иные достижения, признанные конкретным вузом.

Службу отечеству: прохождение военной службы по контракту или участие в СВО.

Социальную активность: официально подтвержденную волонтерскую деятельность.

Кроме того, вузы продолжают учитывать участие в профильных конференциях и обучение по программам дополнительного образования. Эксперты рекомендуют заранее проверять правила приема в конкретном учебном заведении, так как вес личных достижений может варьироваться, - сообщает АиФ-Тюмень.