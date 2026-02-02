Фестиваль русской культуры проведут в Тюмени

Областной фестиваль народной культуры "Русская зима" пройдет 7 февраля в 14:00 в Конторе пароходства (Тюмень), заявки от желающих на нем выступить творческих коллективов и солистов принимают до 3 февраля.

В программе фестиваля ожидаются русские народные традиционные и стилизованные песни, русский народный танец (танцевальный фольклор, стилизованный и сценический танец). Подробности для участников здесь.