Фестиваль русской культуры проведут в Тюмени

Областной фестиваль народной культуры "Русская зима" пройдет 7 февраля в 14:00 в Конторе пароходства (Тюмень), заявки от желающих на нем выступить творческих коллективов и солистов принимают до 3 февраля.
В программе фестиваля ожидаются русские народные традиционные и стилизованные песни, русский народный танец (танцевальный фольклор, стилизованный и сценический танец). Подробности для участников здесь.
