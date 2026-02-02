В ТюмГУ откроют образовательный центр птицеводства

Современный образовательный центр птицеводства откроют в аграрном институте ТюмГУ 3 февраля 2026 года, центр создан в рамках соглашения о сотрудничестве между ООО "Племенная индейка" (ГК"Дамате") и аграрным институтом.

"Оснащенная современным оборудованием аудитория станет уникальной площадкой для практико-ориентированной подготовки студентов по направлениям "Ветеринария", "Зоотехния" и смежным специальностям. Ее цель — подготовка высококвалифицированных кадров, готовых к работе на ведущих предприятиях динамично развивающегося агропромышленного комплекса России", - сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

На открытии обещают гостям презентацию дорожной карты, определяющей вектор долгосрочного сотрудничества университета и предприятия "Племенная индейка".