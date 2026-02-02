Социальные и страховые выплаты проиндексирована на 5,6% с 1 февраля

С 1 февраля Отделение СФР по Тюменской области проиндексировало социальные и страховые выплаты, пособия и компенсации на 5,6%, повышение коснулось федеральных льготников, семей с детьми, получателей материнского капитала, а также застрахованных граждан. Повышение затронуло как ежемесячные, так и единовременные выплаты. Индексация проведена автоматически – обращаться в региональное Отделение СФР для перерасчета выплат не нужно.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

Более 126,7 тыс. федеральных льготников Тюменской области, получающих ежемесячную денежную выплату, с февраля будут получать её в увеличенном размере. Одновременно проиндексирована денежная компенсация набора социальных услуг, входящего в состав ЕДВ. По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме в виде бесплатных лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках. По выбору гражданина набор можно частично или полностью получать в денежном эквиваленте. Гражданин вправе по своему выбору частично или полностью заменить натуральный набор на денежную выплату. С 1 февраля 2026 года размер денежной компенсации НСУ составляет 1 825,25 рублей в месяц.

Материнский капитал

Размер материнского капитала также проиндексирован на 5,6%. С февраля маткапитал на первого ребенка составляет 728 921,90 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители ещё не оформляли или ни разу не использовали материнский капитал. Доплата за рождение в семье второго ребенка при наличии сертификата на первенца – 234 321,27 рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, также проиндексирован остаток средств.

Другие выплаты семьям с детьми

С 1 февраля повышены:

единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

Страховые выплаты

Проиндексированы страховые выплаты, которые положены работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание. Максимальный размер единовременной выплаты по таким случаям составляет 163 596,34 рублей. Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составит 503 156,64 рублей. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125 789,16 рублей в месяц.