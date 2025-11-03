На стене тюменского здания появился большой мурал

На здании Государственного архива на, улице Хохрякова, 59 в Тюмени, появился мурал "Наши герои вне времени", посвященный героизму и единству поколений. В церемонии открытия приняли участие 100 человек. Они не только первыми увидели арт-объект, соединяющий традиционные орнаменты и современные технологии, но и стали соавторами общей композиции — создавали роспись клумб, посещали архивные выставки и участвовали в иммерсивном спектакле по реальным историям горожан.

В основе мурала лежит идея диалога между прошлым и будущим, традицией и современными технологиями. В композиции переплетаются два символа: ковер, символизирующий художественные ремесла и богатую историю Тюмени и Краснодона, и инженерные платы, метафора научно-технического прогресса.

— Проекты, объединяющие историю и творчество, помогают людям сохранять память, уважение к наследию предков. Творческие инициативы с патриотической основой способствуют развитию гражданского самосознания и формированию чувства общности и единства. Особенная ценность проекта "Твоя история" заключается в том, что все объекты создаются совместно, приобретая глубокий смысл для каждого жителя региона, — рассказала Ирина Мустыгина, руководитель бренда "Моя территория".

Открытие арт-объекта прошло 29 октября. На нем жители и гости города познакомились с новым масштабным муралом и историей его создания. Они посетили мини-экскурсии по Государственному архиву, а также приняли участие в росписи клумб по специальным трафаретам, стилизованным под айдентику арт-объекта. Мероприятие дополнили тематический чайный бар и архивные выставки, - сообщает Мегатюмень.

На событии с приветственным словом выступили директор Департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова и директор Государственного архива социально-политической истории Тюменской области Елена Долгушина, а также организаторы проекта — команда бренда "Моя территория".

Завершился день иммерсивным спектаклем "Знакомство с героем". Зрители в формате организованной группы погрузились в истории о подвигах и открыли для себя новые аспекта героизма.

Работа над муралом началась 29 сентября. В основу эскиза легли 1500 историй от жителей Тюмени и Краснодона. Художники агентства ArtPartner Тимофей Фролов и Андрей Маклаков создали роспись на площади почти 400 квадратных метров, используя более 100 литров краски.