Воспитанники тюменских детских садов выполняют нормативы ГТО

Мальчишки и девчонки из тюменского детского сада №127 корпус 2 стали частью масштабного спортивного движения ГТО. Около 30 юных тюменцев I ступени (6-7 лет) сумели выполнить нормативы. Ребята показали хорошие результаты в беге 10 м/с, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночном беге 3x10 м.
Спортивное событие позволило ребятам получить незабываемые эмоции и пополнить ряды любителей активного образа жизни, - уточнили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
6+
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru