Воспитанники тюменских детских садов выполняют нормативы ГТО

Мальчишки и девчонки из тюменского детского сада №127 корпус 2 стали частью масштабного спортивного движения ГТО. Около 30 юных тюменцев I ступени (6-7 лет) сумели выполнить нормативы. Ребята показали хорошие результаты в беге 10 м/с, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночном беге 3x10 м.

Спортивное событие позволило ребятам получить незабываемые эмоции и пополнить ряды любителей активного образа жизни, - уточнили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

6+