На рынке недвижимости участились случаи оспаривания сделок

На рынке недвижимости зафиксированы случаи оспаривания сделок с участием пожилых продавцов. После продажи квартиры пенсионеры обращаются в суд, утверждая, что действовали под влиянием мошенников или не осознавали последствий из-за психических расстройств. Суды часто удовлетворяют такие иски, оставляя покупателей без жилья и без возможности быстро вернуть деньги.

Как пояснил юрист Алексей Тарасов, иск о возврате недвижимости можно подать даже через несколько лет после сделки. Если продавец заявляет о том, что не понимал, что делал, назначается психологическая экспертиза. При подтверждении недееспособности на момент сделки договор купли-продажи аннулируется.

"Квартира возвращается прежнему владельцу, а покупателю присуждают денежную компенсацию. Однако если пенсионер уже потратил полученные средства, суд взыскивает с его пенсии небольшие суммы ежемесячно. Полное возмещение может занять десятилетия, а ускорить процесс невозможно — пожилого человека нельзя принудить к продаже единственного жилья для погашения долга", — отметил эксперт.

Ранее защитой для покупателя служило титульное страхование, гарантировавшее компенсацию при потере права собственности. Теперь некоторые страховые компании отказывают в заключении договоров, если узнают о participation пожилого продавца.

Для безопасного оформления сделки юрист рекомендует проверить истинные намерения пенсионера, убедиться в наличии у него альтернативного жилья и организовать одновременную покупку новой недвижимости для продавца. Важно, чтобы на момент сделки прежний владелец был снят с регистрационного учета — это не позволит выселить покупателя до окончания судебного процесса в случае оспаривания.

Безналичный расчет обязателен: наличные трудно отследить, а расписка может быть оспорена в суде. Также следует заранее получить справку из психоневрологического диспансера. Если продавец состоит на учете, необходимо дополнительное освидетельствование в день сделки, - сообщает АиФ-Тюмень.