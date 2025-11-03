О новых способах мошенничества рассказали тюменцам

Мошенники начали активно использовать электронную почту для рассылки фишинговых ссылок, предлагая жертвам призы за активность на маркетплейсах.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин отмечает: "Техническая сторона таких атак характеризуется применением продвинутых методов обхода спам-фильтров и систем защиты электронной почты. Злоумышленники регистрируют домены, отличающиеся от оригинальных всего одним символом, что затрудняет распознавание подделки неподготовленным пользователем".

Чтобы защитить себя от мошеннических схем, эксперты рекомендуют формировать привычку критически анализировать любые входящие сообщения, содержащие предложения о призах и бонусах. Легитимные маркетплейсы, как правило, не требуют перехода по внешним ссылкам для получения вознаграждений, предпочитая размещать информацию в личном кабинете пользователя.

Профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Надежда Капустина, подчеркивает важность проверки адресов отправителя и доменного имени в ссылках. "Рекомендуется навести курсор на гиперссылку, чтобы увидеть фактический URL-адрес, обращая внимание на малейшие отклонения в написании домена", — говорит она.

Кроме того, эксперты советуют установить многофакторную аутентификацию на всех аккаунтах маркетплейсов и платежных систем, регулярно обновлять программное обеспечение и повышать цифровую грамотность, особенно среди представителей старшего поколения, - сообщает КП-Тюмень.