Тюменцы могут улучшить позиции любимого города в народном рейтинге

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города продолжаются. Всего в списке 87 мегаполисов. Тюмень сейчас занимает 13 место, однако может улучшить свои позиции.

Сейчас областной центр собрал более 18 тысяч голосов. При том, что народное голосование проводится в течение календарного года и закончится 31 декабря.

Процедура не требует регистрации и смс-подтверждений. Процедура бесплатная, возрастных ограничений нет. С одного IP-адреса можно голосовать не более одного раза в сутки. Чтобы поддержать Тюмень, нужно перейти на официальный сайт город-россии.рф, расположить три картинки вертикально и подтвердить выбор. На это уйдет пара минут.

Среди городов УрФО Тюмень лидирует в списке. Екатеринбург на 29 месте, Ханты-Мансийск – на 32-м, Челябинск – на 35-м, Курган – на 48-м, Салехард – на 61-м, - сообщает Вслух.ру.