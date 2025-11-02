Для тюменцев подготовили викторину "Братских народов союз вековой"

Образовательная онлайн-викторина "Союз братских народов навсегда" проходит в Тюменской области с 21 октября по 4 ноября. К участию приглашают все желающих: школьников, родителей, учителей, студентов и жителей разных субъектов России.

Организаторами мероприятия выступает региональное отделение Ассамблеи народов России совместно Тюменским индустриальным университетом. Викторина призвана укрепить гражданское единство и сохранить этнокультурное многообразие народов.

По словам председателя регионального отделения ассамблеи Евгения Воробьева, проведение викторины накануне Дня народного единства является знаковым событием,

поскольку способствует объединению людей вокруг значимых исторических фактов, героев, культурных традиций и ценностей.

Викторина действительно объединяет, позволяет нам еще раз вспомнить о важнейших событиях в истории России, о героях и подвигах, о традициях и культуре, о взаимопомощи, патриотизме и любви к Родине. Мероприятие состоит из четырех тематических блоков: "К Победе шли вместе", "Жить и учиться в России", "Добрые люди – добрые дела", "Важные слова". В каждом из них - вопросы о людях, победе, дружбе, истории и культуре народов России. Здесь же представлены видеоролики от студентов Тюменского индустриального университета, а также комментарии историков и этнографов, - сообщает Тюменская линия.

"Наша страна – это уникальный сплав культур, традиций и судеб. На протяжении многих веков бок о бок живут десятки народов, чья дружба, взаимное уважение и общая история создали прочный, неразрывный союз. Эта викторина – возможность проверить свои знания о том богатстве, что нас объединяет: о языках, обычаях, искусстве и символах наших братских народов", - подчеркнула член регионального отделения Ассамблеи народов России, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации ТИУ Светлана Погорелова.

