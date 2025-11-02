В тюменском Медицинском городе провели редкую операцию

Скрининг и профилактические обследования позволяют выявить рак на ранней стадии, когда болезнь можно полностью излечить. Так, у 73-летнего жителя Тюмени в рамках региональной скрининговой программы выявили злокачественное новообразование. Обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту жительства показало наличие двух опухолей — в прямой и толстой кишке.

После проведенной колоноскопии пациента направили в Медицинский город для уточнения диагноза. Врачи определили: заболевание находится на второй стадии, метастазов нет. Благодаря своевременному обращению мужчина получил шанс на успешное лечение.

"Перед операцией пациент прошел несколько курсов химио- и лучевой терапии. Это позволило уменьшить размеры опухолей и подготовить организм к хирургическому лечению", - рассказал заведующий отделением - врач -онколог отделения абдоминальной онкологии Таврос Аслоян.

Доктор Аслоян выполнил сразу две операции — резекцию прямой кишки и правостороннюю гемиколэктомию ободочной кишки. Сложность операции была обусловлена необходимостью точного топографического осмотра сосудов, чтобы не нарушить кровоснабжение толстой кишки, наличием тяжелой сопутствующей патологии и почтенного возраста пациента.

Мужчина быстро восстановился и больше не нуждается в лечении, - сообщила Надежда Унгефуг, пресс-секретарь МУМЦ "Медицинский город" (г. Тюмень).