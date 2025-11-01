Тюменцы с 1 по 8 ноября могут проверить свои знания о России и родном крае

С 1 по 8 ноября в России проходит просветительская акция - "Большой этнографический диктант", это не просто проверка знаний, а мощный инструмент для укрепления общероссийской гражданской идентичности, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей и эффективной борьбы с фальсификацией истории, уверена организаторы проекта.
Диктант объединяет людей самых разных возрастов, профессий и национальностей, подчеркивая бесценность культурного многообразия и нерушимого единства России.
Проверитьсвои знания о культуре, традициях и истории народов, населяющих нашу Родину можно на сайте акции.
