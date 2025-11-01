В Тюмени открыли съезд с новой транспортной развязки на Червишевском тракте

В Тюмени запустили движение автотранспорта по съезду новой транспортной развязки на Червишевском тракте, ранее с жалобами на пробки в этом районе горожане обратились на прямую линию губернатора.

"Движение запустили по поручению губернатора Тюменской области. По открытому съезду жители могут заехать в Ново-Комарово на улицу Фёдора Достоевского. В границах строительства транспортной развязки на Червишевском тракте был закрыт технический заезд в Ново-Комарово. Заехать и выехать из ЖК можно было только на светофорном перекрёстке через улицу Фёдора Достоевского. Теперь проехать можно и по одному из съездов новой развязки. К концу ноября откроют саму развязку и дорогу, соединяющую её с улицей Фёдора Достоевского. По ней можно будет проехать в обоих направлениях", - сообщили в Главном управлении строительства ТО.