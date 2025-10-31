Отбор кандидатов в мобилизационный резерв для защиты от дронов объявили в Тюменской области

Отбор кандидатов в мобилизационный резерв начался в Тюменской области, подразделение будет оказывать помощь в охране и обороне критически важных объектов, расположенных на территории региона.

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков:

В связи с применением вооруженными силами Украины дальнобойных беспилотных летательных аппаратов возникла угроза поражения критически важных объектов и других жилых массивов на территории Тюменской области. В целях увеличения уровня защищенности принято решение о применении наиболее подготовленных, патриотически настроенных граждан для защиты данных объектов. Резервистом считается гражданин, находящийся в запасе и заключивший контракт с Минобороны РФ.

В мобилизационный резерв могут вступить мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, годные по состоянию здоровья, несудимые.

Для участия в специальной военной операции они направляться не будут.

Кандидатам в течение 2 недель пройдут подготовку на базе ТВВИКУ под руководством инструкторов с боевым опытом.

Ориентировочно резервисты будут призываться на два месяца.

В период несения службы они будут продолжать получать среднюю зарплату по месту работы. Организациям эти расходы компенсируют.

Резервистам полагается денежное довольствие в соответствии с воинским званием и должностью — от 30 000 до 50 000 рублей ежемесячно, а также вещевое обеспечение, медицинские и социальные гарантии.

Для получения дополнительной информации об условиях службы и вступления в мобилизационный резерв желающим следует обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.