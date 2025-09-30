Концерт в честь 10-летия тюменский оркестр посвятит Чайковскому

В 2025 году весь мир отмечает 185-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского, а Тюменский филармонический оркестр празднует свое 10-летие. На юбилейном концерте ТФО исполнит музыку великого русского композитора – Симфонию № 6 и Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Концерт "Чайковский-гала" состоится 11 октября в 18:00 в Тюменской филармонии.

Первый фортепианный концерт Чайковского - один из самых известных и часто исполняемых классических произведений в мире. В XX веке Первый концерт вошёл в репертуар ведущих мировых пианистов. На сцене Тюменской филармонии этот концерт исполнит пианист, победитель многочисленных международных и российских конкурсов Владимир Вишневский.

Симфонию № 6 исследователи называют квинтэссенцией творчества Чайковского. Произведение стало последним сочинением автора, и было не принято современниками. Сегодня она входит в список самых исполняемых классических произведений мировой музыкальной коллекции.

Тюменский филармонический оркестр является одним из самых молодых симфонических коллективов России. Он начал свою творческую деятельность в сентябре 2015 года. Его первым художественным руководителем и главным дирижером был заслуженный деятель искусств РФ Евгений Иванович Шестаков (до 11.10.2020 года). Сегодня в составе ТФО – более 70 музыкантов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов. С 2022 года руководит ТФО Юрий Медяник - талантливый дирижер и инициатор музыкальных проектов, таких как музыкальные фестивали имени Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, приуроченные к юбилеям композиторов. По инициативе Юрия Медяника впервые в Тюмени прозвучали оперные шедевры русских композиторов: "Евгений Онегин" Чайковского, "Руслан и Людмила" Глинки, "Алеко" Рахманинова. Важным направлением работы оркестра стало исполнение мировых премьер, создание мультимедийных музыкальных проектов и запись музыки на известных российских и зарубежных лейблах. Особое место в последние годы занимает гастрольная деятельность – коллектив выступает на лучших российских площадках.

Тюменский филармонический оркестр остается музыкальным локомотивом творческой жизни филармонии. За эти годы он набрался сил, его высокий уровень и потенциал не раз отмечали знаменитые дирижеры мира.