Акцию по активному долголетию проводят в Тюмени

09:54 30 сентября 2025
К Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, во всех муниципалитетах для пенсионеров организуют бесплатные мастер-классы, консультации, танцы и музыкальные гостиные. 

Акция "Активное долголетие по-тюменски" проходит  в течение сентября и октября в "Точках активного долголетия". Всего в регионе их более 470 – почти 70 из них находятся в Тюмени.  

 Начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов Департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова:

Ежегодно акция собирает более 20 000 участников. Сегодняшние пенсионеры хотят быть активными, развивать в себе новые навыки, участвовать в различных событиях.

В Тюмени центральными площадками 1 октября станут Дом культуры и творчества "Торфяник" – с 12:00 до 15:00; Центр культуры и искусства "Современник" – с 12:00 до 15:00; Площадь 400-летия Тюмени – с 13:00.

Подробности и  афишу мероприятий можно найтти на портале "Старшее поколение" и в группе "Активное долголетие по-тюменски" в "Одноклассниках".

