Копию бронепоезда "Патриот" построили в Екатеринбурге для Ишима

Работники СвЖД создали и отправили к месту дислокации натурную копию бронепоезда "Патриот", который построили работники паровозного и вагонного депо Ишима и который с 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны прикрывал наши войска, помогал защищать станции и пути от налетов авиации противника.

Специалисты Дорожного конструкторско-технологического бюро СвЖД построили точную копию легендарного бронепоезда "Патриот" в натуральную величину. Работы велись в цехах исторического депо ст. Екатеринбург-Пассажирский. Макет установят на привокзальной площади в городе Ишиме Тюменской области.

Памятник будет состоять из четырех "боевых единиц". Бронеплатформа с пушкой и бортовыми станковыми пулеметами и бронеплатформа противовоздушной обороны уже доставлены в Ишим и установлены на постоянном месте на площади, а бронепаровоз и бронетендер займут свое место до конца сентября. Общая длина монумента составит 42 метра.

В основу проекта легли чертежи бронепоезда "Патриот", построенного железнодорожниками в Ишиме в 1942 году. Техническая документация и фотографии были получены из архивов Министерства обороны РФ. Специалисты СвЖД подобрали колесные пары, тележки и оригинальные железнодорожные платформы 40-х годов XX века.

Совместный проект Свердловской железной дороги и правительства Тюменской области реализуется в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе ишимских ветеранов-железнодорожников. Воссоздание легендарного бронепоезда призвано увековечить память о вкладе железнодорожников в общее дело Победы.