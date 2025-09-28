Почему голубей становится все больше, объяснила эксперт

17:29 28 сентября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото Татьяны Тихоновой

В Тюмени голубей становится все больше, что может быть связано с "курортными условиями" в городской черте.

По словам биолога Марии Орловой, голуби питаются растительными остатками, семенами, ягодами и другими продуктами, которые им подкидывают люди. Птицы непривередливы и могут производить до шести выводков в год, размножаясь с апреля по ноябрь. В природе их численность регулировалась бы дефицитом пищи и наличием хищников, в городских условиях такие факторы отсутствуют.

"При таких благоприятных условиях уличные птицы могут значительно увеличить свою популяцию. Искусственный контроль, на мой взгляд, необходим", — заявила биолог.

Она также отметила, что в некоторых районах города может появиться "демографический политик", например, хищная птица пустельга, которая охотится на голубей. Однако, по ее мнению, одними усилиями хищников численность сизых не удастся существенно снизить, сообщает Мегатюмень.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2025