Почему голубей становится все больше, объяснила эксперт

Фото Татьяны Тихоновой

В Тюмени голубей становится все больше, что может быть связано с "курортными условиями" в городской черте.

По словам биолога Марии Орловой, голуби питаются растительными остатками, семенами, ягодами и другими продуктами, которые им подкидывают люди. Птицы непривередливы и могут производить до шести выводков в год, размножаясь с апреля по ноябрь. В природе их численность регулировалась бы дефицитом пищи и наличием хищников, в городских условиях такие факторы отсутствуют.

"При таких благоприятных условиях уличные птицы могут значительно увеличить свою популяцию. Искусственный контроль, на мой взгляд, необходим", — заявила биолог.

Она также отметила, что в некоторых районах города может появиться "демографический политик", например, хищная птица пустельга, которая охотится на голубей. Однако, по ее мнению, одними усилиями хищников численность сизых не удастся существенно снизить, сообщает Мегатюмень.