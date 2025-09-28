Садоводам посоветовали, как сохранить здоровье деревьев

Опытный садовод Нина Щербакова считает, что мхи и лишайники сигнализируют о проблемах в развитии дерева. Хотя сами по себе они безвредны, под ними могут развиваться вредоносные бактерии. Основные причины их появления – избыточная влажность почвы, плохая вентиляция кроны, слабый рост из-за вредителей или болезней, а также повышенная кислотность грунта.

Удаление наростов проводится ранней весной или поздней осенью. Для этого можно аккуратно соскоблить мох наждачной бумагой или обработать ствол глиной. После удаления необходимо обработать дерево раствором марганцовки или медного купороса, а затем опрыскать фунгицидом.

Почернение ствола часто вызвано сажистым грибком, который появляется после поражения дерева тлей. Для борьбы с ним важно регулярно бороться с муравьями, проводить профилактические обработки от тли и опрыскивать фунгицидами после цветения. При обнаружении грибка ствол промывают раствором марганцовки.

Подготовка роз к зиме требует особого внимания. Зимостойкость растений зависит от правильного ухода: выбора подходящего подвоя, сбалансированного питания, своевременных подкормок и правильной обрезки. Осенью необходимо удалить цветы и бутоны после первых заморозков, обработать растения медьсодержащими препаратами, обрезать стебли до 12–15 см, укрыть сухим торфом и агриллом, а затем утеплить снегом, - сообщает Тюменская область сегодня.