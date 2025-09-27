Психолог дала советы, как справиться с осенней хандрой

Переходный период осенью часто сопровождается снижением настроения и упадком сил. По словам психолога областного социального центра "Семья" Джамили Достоваловой, это связано с естественными изменениями в природе: сокращением светового дня, похолоданием и сменой красок.

Организм человека чутко реагирует на природные изменения. "Природа засыпает, а человек, несмотря на то, что является существом социальным, тоже часть природы", – отмечает специалист. Завершение отпусков, окончание теплого сезона и необходимость вернуться к рабочим будням создают дополнительную эмоциональную нагрузку.

Джамиля Достовалова подчеркивает важность различия между обычной сезонной хандрой и клинической депрессией, - сообщает Тюменская область сегодня.

Клиническая депрессия требует профессиональной помощи. Ее признаки включают стойкое чувство одиночества, резкое снижение самооценки, нарушения сна и потерю интереса к привычной деятельности. "Если вы обнаружили у себя признаки клинической депрессии, надо не пытаться заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу", – советует психолог.

Способы помощи себе предлагает специалист: "Примите как данность, что смена времен года, особенно в нашем регионе, неизбежна". Джамиля Достовалова рекомендует находить радость в мелочах – чае с вареньем, теплых шарфах, шуршании листвы. "Даже непогода может быть красива. Дети очень любят гулять под дождем. Выйдите с ними на улицу, получите эту радость от дождя тоже", – поделился эксперт.