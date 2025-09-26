Приезжих студентов в Тюмени адаптируют с помощью экскурсий

Серию адаптационных выездных экскурсионных программ для студентов запустили в Тюмени, по мнению организаторов, это поможет иностранцам и ребятам из других регионов быстрее узнать о тюменском крае и адаптироваться в новой среде. 160 студентов вузов и ссузов примут участие в четырех экскурсиях по Тюмени и четырех поездках в Тобольск и Ялуторовск.
Проект реализует Региональное отделение проекта "Больше, чем путешествие", студенческое объединение ТюмГУ "Welcome-центр ТюмГУ" при поддержке Росмолодёжь.Гранты.
