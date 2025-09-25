Юбилейную Спартакиаду пенсионеров России проведут в Тюмени

Спартакиада пенсионеров России пройдет в Тюмени с 30 сентября по 5 октября. Спартакиада соберет участников в дестый раз.

Замгубернатора Алексей Райдер сообщил, что в Спартакиаде примут участие 639 спортсменов из 78 регионов и четырех стран — Белоруссии, Австралии, Казахстана и Финляндии. "У Тюменской области богатый опыт проведения соревнований самого высокого, в том числе российского и международного уровня. Уверен, что предстоящее событие станет настоящим праздником. По крайней мере, мы приложим к этому все усилия", - подчеркнул Райдер.

В программе семь видов спорта. Также запланированы состязания по волейболу между сборной Тюменской области и сборной командой субъектов – участников. Каждый день спортсмены "серебряного" возраста будут начинать с утренней зарядки.

Торжественные церемонии открытия и закрытия примет легкоатлетический манеж. Спортивные баталии пройдут также на базе СК "Центральный", стадионе "Геолог", в экопарке "Затюменский", в спортивных центрах "Зодчий" и "Олимпия" в поселке Боровском Тюменского муниципального округа.