Общественные туалеты в Тюмени могут стать платными с 2026 года

Идея сделать платными общественные туалеты в городе Тюмени была озвучена на сентябрьском заседании Тюменской городской думы, глава города Максим Афанасьев отметил, что в администрации уже тоже думали над этим вопросом - возможно, с 2026 года такую плату для посетителей и начнут постепенно вводить.
"Мы задали, пожалуй, самую высокую планку в стране по созданию городских туалетов, как по внешнему виду, так и по содержанию. Однако ... имеет свойство данное имущество ветшать и, соответственно, требует обновления. И теперь хочу вернуться к рачительному отношению к бюджету. 55 миллионов рублей мы тратим на содержание городских туалетов. Поддержу коллег, которые говорят о том, что нам нужно создавать свою доходную базу. Предлагаю подумать о переходе на платный режим использования и содержания городских туалетов, который позволил бы предпринимателям ремонтировать и заменять туалетные кабины, которые ветшают, к тому же платный режим, как я полагаю, стимулирует более бережное отношение жителей к имуществу. А эти 56 миллионов мы можем потратить на ремонт детских и спортивных площадок. Вот такое у меня предложение", - обратился к администрации депутат Алексей Чирков.
Глава города Максим Афанасьев согласился с тем, что в Тюмени в сфере благоустройства сформированы высокие стандарты, но они, по его мнению, должны совершенствоваться, развиваться с учетом развития общественных отношений, с учетом практик других территорий. Тогда они будут всегда соответствовать современным требованиям.
Идею платных услуг глава города поддержал:
Ваша мысль относительно использования более рачительно бюджетных средств, в том числе, я так понимаю, и на другие цели благоустройства в городе, которые сегодня задействуются на содержание туалетов, имеет под собой основание для рассмотрения вопроса о поэтапном введении платности для потребителей городскими общественными туалетами. Это не ново для нашей страны. У нас большая часть нашей страны сегодня работает в режиме платности. И мы с коллегами прорабатываем такой вариант и планируем уже в первом приближении пилотно зайти в 2026 год. Но об этом мы поговорим более предметно при рассмотрении проекта бюджета, в том числе и введения оплаты на эту услугу.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru