Общественные туалеты в Тюмени могут стать платными с 2026 года

Идея сделать платными общественные туалеты в городе Тюмени была озвучена на сентябрьском заседании Тюменской городской думы, глава города Максим Афанасьев отметил, что в администрации уже тоже думали над этим вопросом - возможно, с 2026 года такую плату для посетителей и начнут постепенно вводить.

"Мы задали, пожалуй, самую высокую планку в стране по созданию городских туалетов, как по внешнему виду, так и по содержанию. Однако ... имеет свойство данное имущество ветшать и, соответственно, требует обновления. И теперь хочу вернуться к рачительному отношению к бюджету. 55 миллионов рублей мы тратим на содержание городских туалетов. Поддержу коллег, которые говорят о том, что нам нужно создавать свою доходную базу. Предлагаю подумать о переходе на платный режим использования и содержания городских туалетов, который позволил бы предпринимателям ремонтировать и заменять туалетные кабины, которые ветшают, к тому же платный режим, как я полагаю, стимулирует более бережное отношение жителей к имуществу. А эти 56 миллионов мы можем потратить на ремонт детских и спортивных площадок. Вот такое у меня предложение", - обратился к администрации депутат Алексей Чирков.

Глава города Максим Афанасьев согласился с тем, что в Тюмени в сфере благоустройства сформированы высокие стандарты, но они, по его мнению, должны совершенствоваться, развиваться с учетом развития общественных отношений, с учетом практик других территорий. Тогда они будут всегда соответствовать современным требованиям.

Идею платных услуг глава города поддержал: