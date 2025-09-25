Состав Тюменской гордумы усилился тремя новыми депутатами

По результатам дополнительных выборов в Тюменскую городскую думу депутатами по одномандатным округам №10 и 12 стали Олег Ямпольский, Александр Сукаченко, ранее вакантный мандат депутата по единому избирательному округу получил Дмитрий Тарасов, все трое - члены партии "Единая Россия".

Дмитрий Тарасов работает директором детского технопарка "Кванториум" и секретарем одной из первичек партии "Единая Россия". В гордуму он пришел на место выбывшего зампредседателя думы Дмитрия Осипова по единому списку партии.

Одномандатные избирательные округа №10 и 12 после того, как по собственному желанию полномочия сложили Дмитрий Бородин и Антон Терехин, на недавних выборов из шести кандидатов по каждому округу предпочтение отдали Олегу Ямпольскому и Александр Сукаченко. За первого проголосовали около 59% избирателей, за второго - чуть более 60%.

Олег Ямпольский является руководителем региональной общественной организации участников СВО "Держава", Александр Сукаченко руководит регсоветом первичных отделений "Единой России", глава исполкома общественной организации "Офицеры России" в Тюменской области, с 2022 года регулярно выезжает с гуманитарной миссией в зону СВО.

На заседании гордумы 25 сентября председатель думы Светлана Иванова вручила всем трем депутатам служебные удостоверения, нагрудные знаки депутатов и пожелала плодотворной работы на новом поприще.

Также был избран заместитель председателя гордумы - Светлана Иванова предложила депутатскому корпусу на эту должность кандидатуру Андрея Голоуса, большинство это предложение поддержали. Коллеги высоко оценили большой опыт его управленческой работы, деловые качества, заслуги перед городом и эффективные навыки коммуникации.