Сервис для бизнеса по оптимизации грузоперевозок запускает Сбер в УрФО и Башкирии

Сбер запускает новый цифровой сервис, чтобы помочь бизнесу оптимизировать маршруты грузоперевозок. Среди первых его протестируют предприниматели в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан. Решение ориентировано на логистические компании и призвано повысить эффективность планирования рейсов, обеспечить прозрачность финансовых показателей и снизить операционные издержки.

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

С этим инструментом перевозчики смогут сэкономить ресурсы на сложные расчеты — система сама выстроит оптимальный маршрут и сразу посчитает экономику рейса. Пользователь увидит, сколько может заработать на конкретном направлении, какие будут расходы и какую получит прибыль — с учетом актуальных ставок, тоннажа и типа кузова.

Сервис также позволит решить сопутствующие задачи. На его основе можно автоматически выставить счет клиенту, а маршрут сразу отправить водителю в навигатор 2GIS. Все поездки сохраняются в едином журнале, где отражаются средние тарифы, выручка и эффективность работы автопарка за нужный период. Система показывает поступления от заказчиков по банковским выпискам, что упрощает контроль оплат.

Отдельное внимание уделено управлению бизнесом. У предпринимателя есть возможность предоставить доступ логисту для работы с маршрутами, сохраняя контроль над ключевыми показателями без необходимости погружаться в операционные процессы. Для более точного планирования доступна карта с данными о грузовой инфраструктуре, которые учитываются при построении маршрутов.

Подключиться к сервису можно через отраслевое решение Сбера "Транспорт".