В Тюмени обновляют остановочные комплексы

В Тюмени до 20 октября на улицах Первомайской, Республики, Луначарского, Ямской, Мориса Тореза Челюскинцев 21 старую автопавильон заменят на новый "умный", один из них уже смонтирован в минувшую пятницу на остановке "Аллея Молодоженов". Конструкция выполнена из стекла и металла, выглядит современно и легко по сравнению с устаревшими металлическими павильонами.

В новых остановочных комплексах есть электронное табло прибытия маршрутов общественного транспорта, система видеонаблюдения, модуль Wi-Fi, встроенная подсветка.

Еще десять таких "умных" автопавильонов на улицах города в этом сезоне уже установили, сообщили в администрации города.