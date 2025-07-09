Победителем суперфинала всероссийских "Народных игр ГТО" стал Александр Дробин из Тобольска

Юный спортсмен из Тобольска Александр Дробин стал победителем суперфинала всероссийских соревнований "Народные игры ГТО"! Александр, тренирующийся под руководством Рахата Косенко, уже отличился во втором сезоне игр (20 апреля - 20 мая), где среди 28 тысяч участников занял первое место в категории 13-14 лет!

5 июля в московских "Лужниках" Александр вновь продемонстрировал выдающиеся спортивные навыки и силу воли, одержав победу в суперфинале. Этот триумф укрепил позиции Тюменской области на всероссийском уровне, сообщили в администрации Тобольска.