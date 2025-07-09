Как ИИ может улучшить работу бизнеса и госорганов, рассказали на Иннопроме

На панельной дискуссии "Искусственный интеллект как основа ускорения социально-экономического развития" Сбера на "Иннопроме"–2025 представители бизнеса и власти обсудили перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта (AI) на Урале. Эксперты рынка отмечают, что искусственный интеллект станет технологической основой для большинства из двадцати ключевых прорывных технологий ближайшего будущего. Речь идет о таких направлениях, как развитие интеллектуальной инфраструктуры для городов и регионов, внедрение квантовых вычислений и создание новых перспективных материалов.

Для эффективного развития и внедрения ИИ-технологий в российских регионах необходимо обеспечить три ключевых компонента: мощную вычислительную базу, надежную энергетическую инфраструктуру и достаточное количество квалифицированных специалистов. Эти элементы составляют основу успешной AI-трансформации.

Сбер системно развивает технологии искусственного интеллекта, успешно интегрируя их в ключевые бизнес-процессы. AI-решения применяются в скоринге, безопасности, автоматизации документооборота, кадровых вопросов и других направлениях деятельности. Финансовый эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в 2024 году составил более 450 млрд рублей,

При этом Сбер не только использует AI для собственных нужд, но и активно транслирует накопленный опыт, помогая предприятиям и регионам в цифровой трансформации. Банк разрабатывает и внедряет комплексные решения, позволяющие партнерам повышать операционную эффективность за счет передовых технологий.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Сегодня цифровые технологии — одна из самых динамично развивающихся отраслей, сталкивается с масштабными вызовами. Ключевым принципом цифровой трансформации остаётся сохранение человекоцентричного подхода, а главным ресурсом в современном мире является человеческий капитал. Сбер активно открывает кампусы “Школы 21” по всей стране, чтобы специалисты могли учиться в родном регионе. Также образовательный процесс школы постоянно трансформируется, появляются новые направления — например, по роботизации в Челябинске, по биоинженерии — в Уфе. Обсуждается запуск кампуса “Школы 21” в Екатеринбурге, специализирующегося на обучении будущих врачей современным цифровым навыкам и технологиям.

В проектах Русской медной компании, которые РМК реализует для внутренних изменений, за счет оптимизации и улучшения процессов сотрудники освобождаются от рутинной работы.

Директор управления цифрового развития Русской медной компании Дмитрий Коваль:

Цифровая трансформация в промышленности — это не только про технологии, а прежде всего про человека, эффективность и устойчивое развитие. В РМК мы уже видим реальные результаты: повышение качества продукции, ощутимые экономические эффекты и рост производительности благодаря цифровым помощникам и ИИ. Например, только на одном участке цифровой помощник на базе ИИ анализирует более 1000 параметров и управляет 300 из них — это напрямую влияет на производительность и качество. Впереди — масштабирование автономных систем, интеллектуальное управление производством, технологии цифровых двойников. Это не просто ответ на технологические вызовы, а стратегический шаг в условиях демографического дефицита и важнейшее направление развития компетенций наших сотрудников".

Председатель Совета директоров "СКБ Контур" Дмитрий Мраморов: