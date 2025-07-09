Выставку об истории городской думы открыли на пешеходной улице Тюмени

В Тюмени состоялось торжественное открытие выставки "Тюменская городская Дума: вехи истории", приуроченной к 235-летию представительного органа власти, ознакомиться с нею можно на пешеходной улице Дзержинского.

Экспозиция рассказывает о значимых событиях и людях, внесших вклад в развитие города и местного самоуправления с XVIII столетия до наших дней. На церемонии открытия присутствовали депутаты разных созывов городской думы, областные парламентарии во главе с зампредседателя облдумы Андреем Артюховым, общественники и жители города.

Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что история Тюмени — это истории о людях, поступках, событиях, решениях и вызовах, с которыми сталкивается город. Открывшаяся выставка отражает более чем двухсотлетнюю жизнь города, его становление через призму дел и свершений купцов, предпринимателей, меценатов, патриотов, искренне преданных своему городу и бескорыстно служивших обществу. Важно, что приверженность этим принципам прослеживается и в современных народных избранниках. Афанасьев выразил благодарность депутатам Тюменской гордумы за поддержку многих идей и созидательных планов.

В приветствии к депутатам и горожанам председатели прошлых созывов Тюменской гордумы Дмитрий Еремеев и Сергей Сметанюк подчеркнули важность сохранения исторической памяти, акцентировав внимание на том, что Тюменская городская дума — неотъемлемая, очень значимая часть истории города.

Выставка — яркий символ уважения к прошлому и преемственности поколений. Самое главное, она напоминает о том, как важно сегодня правильно распорядиться накопленным опытом, отметила председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова.

"В 2024 мы говорили о тридцатилетии Тюменской городской думы в новейшей истории, а сегодня мы говорим про 235 лет со дня образования, создания представительного органа в Тюмени. Одна из главных задач выставки - донести до людей информацию о том, что этот представительный орган на территории города Тюмени давно, его суть не меняется: и в прошлых столетиях, и сегодня мы занимались и занимаемся вопросами для жителей и на благо развития нашего города. И тогда, и сейчас мы стараемся сделать все, что нужно и что полезно для комфортного проживания и для развития города", - подчеркнула Светлана Иванова.

Экспозиция будет работать на улице Дзержинского до конца августа, ознакомиться с нею могут все желающие.