Тюменская область возглавила топ регионов с самым высоким спросом на мороженое

ВТБ назвал регионы, в которых живут самые большие любители мороженого — это Тюменская, Курская, Смоленская, Белгородская и Нижегородская области. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое, что может обуславливать его повышенную популярность среди местных жителей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ "Геоплатформа".
Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях средняя цена на мороженое составляет около 60–70 рублей, и на каждого жителя этих регионов приходится по 6,5–7 пачек мороженого в год, тогда как в среднем по стране при стоимости мороженого в 90 рублей на жителей приходится по 4,5–5 пачек мороженого.
Самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку), в Москве (115 рублей), а также в Крыму (105–108 рублей) и на курортах Краснодарского края (104 рублей).
Меньше всего покупают мороженого в Северной Осетии — Алании, Чечне, Тыве, Дагестане и Ингушетии: здесь на каждого жителя приходится по три пачки холодного лакомства и меньше.
В Липецкой, Мурманской, Амурской, Рязанской, Ростовской и Псковской областях мужчины покупают в среднем на 20% больше мороженого, чем женщины. А в Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Нижегородской областях — напротив, женщины в среднем покупают на 20% больше мороженого, чем мужчины.
Также оказалось, что, например, в Курской и в Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Югре самым любимым видом мороженого является пломбир. Фруктовый лед больше всего любят в Костромской и в Брянской областях, а также в Коми и Бурятии. А в Смоленской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге и Тюмени проживают фанаты мороженого в рожках.
Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:
Стабильно высокий спрос на мороженое в регионе – результат слаженной работы всех участников рынка. У нас есть местные производители, и жители ценят качественные региональные бренды, выбирают тюменскую продукцию. Как крупный финансовый партнер мы уделяем особое внимание поддержке предприятий по производству продуктов питания.
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