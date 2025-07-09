Тюменская область возглавила топ регионов с самым высоким спросом на мороженое

ВТБ назвал регионы, в которых живут самые большие любители мороженого — это Тюменская, Курская, Смоленская, Белгородская и Нижегородская области. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое, что может обуславливать его повышенную популярность среди местных жителей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ "Геоплатформа".

Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях средняя цена на мороженое составляет около 60–70 рублей, и на каждого жителя этих регионов приходится по 6,5–7 пачек мороженого в год, тогда как в среднем по стране при стоимости мороженого в 90 рублей на жителей приходится по 4,5–5 пачек мороженого.

Самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку), в Москве (115 рублей), а также в Крыму (105–108 рублей) и на курортах Краснодарского края (104 рублей).

Меньше всего покупают мороженого в Северной Осетии — Алании, Чечне, Тыве, Дагестане и Ингушетии: здесь на каждого жителя приходится по три пачки холодного лакомства и меньше.

В Липецкой, Мурманской, Амурской, Рязанской, Ростовской и Псковской областях мужчины покупают в среднем на 20% больше мороженого, чем женщины. А в Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Нижегородской областях — напротив, женщины в среднем покупают на 20% больше мороженого, чем мужчины.

Также оказалось, что, например, в Курской и в Нижегородской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Югре самым любимым видом мороженого является пломбир. Фруктовый лед больше всего любят в Костромской и в Брянской областях, а также в Коми и Бурятии. А в Смоленской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге и Тюмени проживают фанаты мороженого в рожках.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов: