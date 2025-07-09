Фестиваль наличников проведут в Тюмени в день города

17:20 09 июля 2025
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В 439-й день рождения Тюмени в областном центре состоится Третий городской фестиваль наличников. Инициаторы краеведческого перфоманса – волонтеры "Мессояханефтегаза" – подготовили для гостей праздника увлекательную программу: мастер-классы и викторины для детей, мини-экскурсии о деревянном зодчестве Тюмени, сообщили в администрации города.

Выступления региональных экспертов дополнит писатель, основатель виртуального музея наличников Иван Хафизов. Яркое звучание празднику придаст голос тюменской вокалистки Евгении Зонтиковой и концертные номера фольклорных коллективов города. Соавтор фестиваля – экологический урбанист Дмитрий Велижанин представит уникальную коллекцию старинных столярных инструментов и образцов тюменской домовой резьбы.

Окно в историю Тюмени распахнется в полдень 26 июля во дворе мастеров на Дзержинского, 32. Площадка будет принимать гостей с 12 до 18 часов.

Теги: День города Тюмени , история , краеведение , фестивали
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