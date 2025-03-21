Тюменцы продолжают завоевывать медали окружных соревнований по плаванию

В СМИ. Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Сборная Тюменской области взяла еще десять медалей во второй соревновательный день чемпионата и первенства Уральского федерального округа по плаванию, проходящих в Екатеринбурге с 18 по 21 марта.

В рамках чемпионата тюменцы завоевали четыре серебряные медали, отличились Матвей Дудник (400 метров вольным стилем), Дарья Майсюк (400 метров комплексным плаванием), Богдан Якимович и Ангелина Шелест (50-метровка на спине), а также Данил Жуков занял третье место на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

В рамках первенства Дарья Майсюк стала лучшей в 400-метровке комплексным плаванием. Валерия Григорьева стала второй на дистанции 800 метров вольным стилем. Две медали выиграл Матвей Лаврищев - серебро в 400-метровке вольным стилем и бронзу в 200-метровке баттерфляем. Василина Насонова взяла бронзу в 200-метровке брассом.

Отметим, что Дарья Майсюк и Богдан Якимович являются спортсменами-инструкторами Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд.

Напомним, в первый день соревнований тюменцы завоевали восемь медалей: 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы.