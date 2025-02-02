В выездную серию по Сибири отправится ХК "Рубин"

ХК "Рубин" на следующей неделе проведет выездную серию в рамках OLIMPBET ВХЛ по сибирским городам. С будущими соперниками тюменский клуб встречался в октябре, одержав три победы.

Серия стартует 4 февраля в Барнауле с местным "Динамо-Алтаем". Осенью "Рубин" его обыграл со счетом 3:2.

6 февраля тюменский клуб попытается взять реванш в Новокузнецке: дома клуб уступил "Металлургу" со счетом 2:3.

8 февраля "Рубин" ждет красноярский "Сокол", проигравший в Тюмени со счетом 1:2.

С таким же итогом в пользу нашей команды прошел поединок с "Норильском" в октябре. Ответный матч 11 февраля завершит серию.

22 марта начнется плей-офф, в котором 16 сильнейших клубов ВХЛ продолжат борьбу за главный трофей - Кубок Чемпиона России, - сообщает Вслух.ру.

0+