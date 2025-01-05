Каникулы тюменского ХК "Рубин" будут короткими

6 января продолжится OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ. В новом году тюменская команда стартует с домашней серии, соперниками выступят столичные клубы. "Рубин" встречался с ними на выезде в ноябре, и серия прошла неудачно для тюменцев: три поражения и одна победа.

Сначала предстоят поединки с командами из Санкт-Петербурга: 6 января со "СКА-Невой", 8 января – с "Динамо СПб". 10 и 12 января на тюменский лед выйдут клубы из Москвы: "Звезда" и "Юнисон-Москва" соответственно. В выходные матчи начнутся в 17 часов по местному времени, в будни – в 19 часов.

"Рубин" достаточно успешно выступал в 2024 году, сохраняя позиции в первой десятке турнирной таблицы. В ходе чемпионата тюменцы выиграли самовар из Тулы на матче "Русской классики" с местным "АКМ". Наш клуб стал первым в ВХЛ трижды участником поединка на стадионе под открытым небом и дважды – победителем, - сообщает Вслух.ру.

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