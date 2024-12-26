Борьба всей жизни семьи Артеменко

Год семьи подходит к своему завершению, но мы продолжаем рассказывать о тех семьях, которые видят в спорте не просто хобби, а смысл жизни. Они - творцы активного и здорового будущего.

Одни из таких - династия дзюдоистов и самбистов Артеменко.

В этой семье спортивную "атмосферу" в свое время создал дедушка Николай Комаров. Он был тренером по самбо в городе Ишиме, а сейчас в память о нем ежегодно проводят всероссийский турнир. Дочь Николая Павловича Ирина с теплотой вспоминает детские годы, насыщенные тренировками.

- Свой путь в дзюдо я начала с папой, именно он меня наставлял. Отец с детства прививал нам любовь к спорту и здоровому образу жизни. Всей семьей мы вставали рано утром на зарядку, а также в любую погоду выходили на пробежку. Иногда не хотелось, но это объединило нас, сделало активными и здоровыми людьми! - рассказывает Ирина Артеменко.

Николай Комаров стал отличным примером для своей дочери. Сейчас Ирину все знают как тренера Центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо", воспитавшую не одно поколение дзюдоистов. Среди них и трое ее сыновей.

- Мы с мужем Сергеем, он, к слову, мастер спорта по самбо и призер мира, с самого детства показывали своим детям что такое настоящий спорт. Брали их на работу, где сыновья видели, как благодаря упорному труду спортсмены достигают своих целей на татами. После этого они и сами захотели заниматься, добились немалых успехов – у каждого несколько наград областных, окружных и всероссийских стартов. Но только младший, Алексей, решил остаться в этом виде спорта и, возможно, пойдет по моим стопам. Мы не мешаем разностороннему развитию своих сыновей, поэтому поддержали старших даже тогда, когда они решили оставить спорт. Признаться честно, очень сложно быть для ребенка и тренером, и мамой. Ты видишь, как им тяжело, но все равно должен требовать больше, - поделилась Ирина.

Но это не все представители дзюдоистов в семье Артеменко! Жена старшего сына тоже с детства занималась дзюдо в Тюмени, а сейчас тренирует ребятишек.

На данный момент династию борцов продолжает самый младший представитель семьи - Алексей. Совместно с мамой он готовится к окружным состязаниям 2025 года, там они надеются пройти отбор на первенство России. А нам остается пожелать им удачи!