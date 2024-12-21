ХК "Рубин" трижды сыграет в "Русской классике" под открытым небом

Тюменскому ХК "Рубин" предстоит завершающая 2024 год выездная серия в рамках OLIMPBET чемпионата ВХЛ.

21 декабря, клубу предстоит "Русская классика" в Туле с местным "АКМ". Поединок состоится на стадионе "Арсенал" под открытым небом, он начнется в 13.30 по московскому времени. Это юбилейная, десятая, "Русская классика". А "Рубин" - первый в ВХЛ клуб, который трижды становится ее участником. Кроме того, у тюменцев есть все шансы стать первыми в лиге дважды победителями.

Предыдущие две "Русские классики" "Рубин" играл с курганским "Зауральем". В 2018 году тюменская дружина победила со счетом 4:0, а в 2019-м проиграла — 2:4.

Для "АКМ" игра станет второй — в ноябре 2023 года клуб из Тульской области на выезде проиграл Югре 0:3, сообщили в пресс-службе ВХЛ.

"Рубин" завершит домашним поединком с "АКМ" нынешний чемпионат, эта игра состоится 18 марта 2025 года. После "Русской классики" тюменцам предстоит еще два поединка: 24 декабря с "Зауральем" и 26 декабря — с "Омскими крыльями", - сообщает Вслух.ру

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