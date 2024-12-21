Тюменские врачи помогли пациентке с осложненным инфарктом

70-летнюю жительницу Омутинского района доставили в тюменскую ОКБ №1, где врачам пришлось бороться за ее жизнь.

"Обследование показало многососудистое атеросклеротическое поражение коронарных артерий с выраженным кальценозом. Острый коронарный синдром миокарда. Поражены все сосуды сердца. К тому же снижена фракция выброса левого желудочка — 20% (вместо 50%) - значит, сердечная мышца фактически стоит. Единственный выход - операция аортомаммарокоронарного шунтирования – восстановление кровотока в миокарде путем соединения коронарной и маммарной артерий. Инфаркт осложнился развитием острой сердечной недостаточности и кардиогенным шоком", - рассказала Татьяна Федотова, и.о. зав. кардиологическим отделением №3, врач-кардиолог ОКБ№1.

"Благодаря слаженной работе кардиологов, рентгенхирургов, анестезиологов нам удалось одномоментно провести стентирование двух основных артерий и установить четыре стента. Несмотря на то, что все прошло успешно, сердце пациентки не сокращалось, а на аппарате искусственного кровообращения долго держать ее нельзя", - рассказал Максим Каштанов, к.м.н., врач - рентгенэндоваскулярный хирург, ОКБ №1.

Решили подключить пациентку к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), он может замещать работу сердца и легких более длительное время. Его в регионе сегодня применяют только в ОКБ №1.

Работу с пациенткой продолжили в отделении анестезиологии-реанимации: предстояло справиться еще и с гипостатической пневмонией, отеком легких, кровотечением и т.д. Интенсивная терапия привела к положительной динамике - удалось увеличить фракцию выброса до 45%. А чуть позднее пациентка была благополучно выписана, сообщает Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).