Дети нуждаются в защите от опасного "интернет-сервинга", считает психолог

Как оградить детей от опасности в интернете, рассказала психолог регионального социального центра "Семья" Джамилей Достоваловой. – Часто я с удивлением узнаю, что многие папы и мамы считают смартфон предметом безопасным для ребенка. Это не так, – говорит Джамиля Халиловна.

Специалист отмечает, что ребенок должен общаться с родителями, сначала эмоционально, затем вербально и деятельно. Безусловно, в нашей повседневной жизни мы уже никуда не уйдем от смартфонов и цифровых технологий. Надо просто соблюдать "правила безопасности".

– Я всегда говорю родителям – прежде чем погружать свое дитя в мир гаджетов, научите его быть ребенком – общаться с живыми людьми и играть обычными игрушками. Многие считают, что посредством смартфона дети развивают мелкую моторику, но намного лучше, если они будут развивать ее так, как это делали наши мамы и бабушки – они пришивали пуговицы, перебирали крупу, собирали мозаики и пазлы. Коммуникативные навыки надо развивать не виртуальным образом, а общаясь с родителями и сверстниками, – рекомендует психолог.

Дети, которых своевременно всему этому научили, имеют значительно меньше шансов попасть в зависимость от гаджетов. Когда гаджетозависимость уже сформировалась, понадобится целая команда психологов, работников дополнительного образования, тренеров, наставников и даже ваших родственников. Скорее всего, у такого ребенка имеются проблемы с коммуникативными навыками, и надо будет их развивать. Важно также научить его воспринимать смартфон адекватно – как предмет, созданный для удобства, а не для того, чтобы им жить.

Специалист подчеркивает, если ребенок еще маленький и можно безопасно для его самооценки включить родительский контроль – включайте его. Но не забывайте при этом о сохранности личных границ, - сообщает Тюменская область сегодня.