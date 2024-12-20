Уральский банк Сбербанка выяснил, кто лучше всех в округе играет в хоккей

В Екатеринбурге завершился Межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди клиентов и партнеров Уральского банка Сбербанка. Мероприятие прошло на ледовой арене "Авто" академии хоккея "Спартаковец" 18 декабря.

За победу в финале боролись восемь команд, среди которых "Огнеборец" (ГУ МЧС России по Свердловской области, Нижний Тагил), "Курганстальмост" (Курган), "Динамо" (ГУ МВД России по Челябинской области), сборная Сбербанка (команда Уральского банка), "РЖД" (Свердловская железная дорога, Тюмень), "Фемида" (сборная сотрудников следствия и прокуратуры, Екатеринбург).

Победителем стала команда "Фемида", "серебро" взяла команда "Огнеборец", третье место заняла сборная Сбербанка.

Отборочные матчи Межрегионального турнира по хоккею прошли на территории Ямала и Югры, Челябинской области, Республики Башкортостан с октября по ноябрь. Победители отборочных турниров встретились на финале в Екатеринбурге.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

В Сбере много традиций, и, на мой взгляд, одна из самых главных — уважать спорт, движение, нести культуру здорового образа жизни. Поэтому для своих сотрудников и клиентов мы регулярно проводим любительские матчи по разным видам спорта. В этом году мы решили объединить наших клиентов и партнеров и провести для них масштабный турнир по хоккею. Я хочу поблагодарить всех участников за проявленный интерес и поддержку. В спорте, как и в бизнесе, важна только командная игра.

"Мы очень рады, что Сбер организовал такой масштабный турнир. Здесь можно было встретиться с командами из других регионов и проверить свои силы в спортивной борьбе. Первую игру мы проиграли, но потом собрались – и одержали победу. Это было непросто, ведь составы у всех команд равные и хорошо укомплектованы. Благодарю всех участников за достойную игру!" - отметил капитан "Фемиды" Евгений Чернышёв.