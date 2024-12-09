ХК "Рубин" примет участие в "Русской классике"

У тюменского "Рубина" в понедельник начнется выездная серия в рамках "OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ". Клуб сыграет с соперниками по последней домашней серии.

9 декабря "Рубину" предстоит поединок с "Ростовом" в Ростове-на-Дону. На домашнем льду 29 ноября тюменцы обыграли эту команду со счетом 6:3. А гол нападающего Владимира Бобылева ВХЛ включил в топ-10 за неделю, определив ему второе место.

11 декабря "Рубин" сыграет с "Тамбовом". В Тюмени матч 1 декабря завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В пятницу, 13-го, тюменский клуб попытается взять реванш в Воронеже. В завершающем домашнюю серию поединке 3 декабря клуб уступил "Бурану" в овертайме — 2:3.

На данный момент "Рубин" набрал 43 очка за 31 сыгранный матч и остается в первой десятке ВХЛ. Из 19 побед 18 достигнуты в основное время, одна — по буллитам. Из 12 проигрышей — два допущены в овертайме, три по буллитам, - сообщает Вслух.ру.

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