Тюмень из-за погоды лишилась проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам

12:07 20 ноября 2024
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Второй этап Кубка России по лыжным гонкам из-за отсутствия снега перенесли из Тюмени в Вершину Тёи, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Тёи с 23 по 26 ноября, второй этап должна была принимать Тюмень с 1 по 4 декабря, однако теплая погода и отсутствие снега заставили отказаться от этого плана, пишет информагентство.

Теги: лыжные гонки , РИА Новости
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