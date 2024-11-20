Тюмень из-за погоды лишилась проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам из-за отсутствия снега перенесли из Тюмени в Вершину Тёи, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Тёи с 23 по 26 ноября, второй этап должна была принимать Тюмень с 1 по 4 декабря, однако теплая погода и отсутствие снега заставили отказаться от этого плана, пишет информагентство.
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