Тюмень из-за погоды лишилась проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам из-за отсутствия снега перенесли из Тюмени в Вершину Тёи, сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Первый этап Кубка России пройдет в Вершине Тёи с 23 по 26 ноября, второй этап должна была принимать Тюмень с 1 по 4 декабря, однако теплая погода и отсутствие снега заставили отказаться от этого плана, пишет информагентство.