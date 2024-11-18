Тюменец выиграл бронзу в армрестлинге на Кубке защитников Отечества

В Сочи завершилось Всероссийское комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов СВО "Кубок Защитников Отечества". В течение трех дней более 200 спортсменов из 61 региона страны соревновались в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе и волейболе сидя.
Тюменскую команду на празднике силы духа и воли представили шестеро ветеранов Андрей Пиминов, Денис Метлев, Равиль Курмакаев, Алексей Золотов и Виталий Суровнев. Возглавил дружину Герой России Рустам Сайфуллин.
По итогам соревнований Андрей Пиминов стал бронзовым призером в армрестлинге. Спортсмену удалось продемонстрировать свое мастерство в весовой категории свыше 90 кг в положении стоя — "левая рука".
По прибытии тюменцев встретили в аэропорту родные и близкие, начальник управления по физической культуре и спорту Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Александр Шатохин, а также представители Фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru