Более 35 тысяч жителей Тюменской области написали этнографический диктант

Завершилась ежегодная Всероссийская акция "Большой этнографический диктант", в Тюменской области приняли онлайн участие в акции 35 325 человек, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.
На прошлой неделе к написанию диктанта присоединились города Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ярковский, Нижнетавдинский, Сладковский, Бердюжский районы, Голышмановский округ.
На офлайн-площадках в акции участвовали 1710 человек в возрасте от 6 до 87 лет, средний балл - 73,4. Средний возраст участников - 33,5 года
Официальные итоги диктанта подводятся ко Дню конституции РФ – 12 декабря.
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