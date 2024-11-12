Более 35 тысяч жителей Тюменской области написали этнографический диктант

Фото Комитета по делам национальностей Тюменской области

Завершилась ежегодная Всероссийская акция "Большой этнографический диктант", в Тюменской области приняли онлайн участие в акции 35 325 человек, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

На прошлой неделе к написанию диктанта присоединились города Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Ярковский, Нижнетавдинский, Сладковский, Бердюжский районы, Голышмановский округ.

На офлайн-площадках в акции участвовали 1710 человек в возрасте от 6 до 87 лет, средний балл - 73,4. Средний возраст участников - 33,5 года

Официальные итоги диктанта подводятся ко Дню конституции РФ – 12 декабря.