ХК "Рубин" сыграет серию ВХЛ в Москве и Санкт-Петербурге

Тюменский ХК "Рубин" стартует с очередной выездной серии чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

В субботу, 9 ноября, команда сыграет со "Звездой" в Москве. В понедельник, 11 ноября, скрестит клюшки с ХК "Юнисон-Москва".

Турне продолжится в Санкт-Петербурге. В среду, 13 ноября, "Рубин" будет встречать "СКА-Нева", 15 ноября - "Динамо-СПб".

Сейчас тюменский "Рубин" в числе лидеров турнирной таблицы ВХЛ. За 22 матча сезона клуб набрал 32 очка. Было 14 побед, в том числе 13 — в основное время. Из восьми проигрышей три — по буллитам.

Из предстоящих соперников в лидерах "Динамо-СПб". "Звезда" и "СКА-Нева" в первой десятке, - сообщает Вслух.ру.

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