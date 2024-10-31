Ушуисты привезли в Тюмень 34 медали всероссийских стартов

В Новосибирске завершились Всероссийские соревнования по ушу. В них выступили 500 спортсменов из 17 городов, в том числе 19 тюменцев.

Нашим ушуистам удалось завоевать 17 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей. В конкурентной борьбе особенно отличились Динар Тузмухаметов, Ксения Бикмухамедова и Константин Зольников.

"Ребята большие молодцы! Некоторые впервые приняли участие в таком турнире, но в основном все - опытные спортсмены, регулярно выступающие на крупных состязаниях. Еще более масштабные старты состоятся в ноябре. Уже на этой неделе в Москве стартует Кубок России и всероссийские соревнования. Полагаю, что от нашего региона туда отправятся порядка 10 ушуистов. Желаю им такой же удачи!" - поделился председатель правления ТРОО "Тюменская областная федерация ушу" Сисак Манукян.