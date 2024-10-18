Тюменцы поборются за медали чемпионата УрФО по плаванию

В Екатеринбурге с 25 по 28 сентября пройдут чемпионат и первенство Уральского федерального округа по плаванию в 25 метровом бассейне.

Кроме тюменцев, участие в соревнованиях примут представители Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всего ожидается порядка 200 пловцов в возрасте от 14 лет и старше. Медали будут разыграны на различных дистанциях в брассе, баттерфляе, вольным стилем, на спине, комплексным плаванием.

Тюменскую область на соревнованиях представят более 20 спортсменов, в том числе 7 обучающихся Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, а также 3 спортсмена-инструктора ЦПСР и ССК: Константин Солдатов, Богдан Якимович и Александра Шуракова.

Сопровождать команду будут тренер ЦПСР и ССК Алексей Звездин и тренер по резерву ЦПСР и ССК Владислав Костылев.