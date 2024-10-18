Праздник гимнастов пройдет в Тюмени

В Тюмени 20 октября состоится настоящий праздник гимнастов. В этот день в СК "Строймаш" (СШ "Прибой") пройдут соревнования и по эстетической, и по художественной гимнастике.

Начало запланировано на 10:00, торжественное открытие намечено на 12:30. Гости смогут увидеть зрелищные выступления более 250 спортсменов всех возрастных категорий. Участники покажут командные и групповые упражнения.

По словам президента федерации эстетической гимнастики Тюменской области Евгении Кудашовой, чемпионат и первенство их вида спорта совместно с федерацией художественной гимнастики традиционно проводят с 2018 года. И важно отметить, что это единственный подобный турнир в нашем регионе.