Тюменские тхэквондисты завоевали 7 медалей на Кубке МШТ

10:30 17 октября 2024
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В Москве прошли Всероссийские соревнования по тхэквондо ИТФ "Кубок МШТ" - это один из самых масштабных турниров по тхэквондо ИТФ. С каждым годом соревнования бьют рекорды по количеству участников.

В этом году на спортивный ковер вышли 1 900 спортсменов из 29 регионов страны. Тюменскую область представили 8 тхэквондистов.

На счету у тюменцев семь медалей.

Екатерина Жуковская сумела завоевать медали всех достоинств. Золото завоевала Виктория Скрипникова. Серебро взял Михаил Сухарченко. Бронзовые награды достались Полине Вороновой и Артемию Кирееву.

Соревнования стали значимыми и для президента региональной федерации Максима Григорова. Он отмечен подарочной медалью за развитие тхэквондо ИТФ.

Ребята получили хороший опыт, а впереди их ждет разбор полётов и исправление ошибок. С18 по 20 октября у них новые соревнования - на Кубок Черноморского побережья.

Теги: соревнования , тхэквондо
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