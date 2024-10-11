Чемпионат страны по снукеру вновь пройдет в Тюмени

С 11 по 17 октября в Тюмени пройдет чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплинах "Снукер 1 красный" и "Снукер 15 красных". Противостояние спортсменов развернется в легкоатлетическом манеже по адресу: ул. Луначарского, 12. Начало игр в 10:00.

Побороться за награды чемпионата предстоит более 45 бильярдистам из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Севастополя, Сургута и Нового Уренгоя. Также в этом году впервые на всероссийских стартах по снукеру выступят представители Новосибирска.

Наш регион на соревнованиях представят 26 спортсменов.

Тюменская область традиционно принимает крупнейшие состязания по снукеру. На нашей земле проходят главные события сезона – чемпионаты и первенства страны, а также Кубки мира. А причиной тому – отличное оборудование и, конечно же, сибирское гостеприимство.