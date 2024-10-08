В Тюмени определились, кто будет выступать в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу на УрФО

В Тюмени состоялись региональные чемпионат и первенство по акробатическому рок-н-роллу. В этом году за награды поспорили порядка 200 акробатов из Тюмени, Томска, Кургана и Ямало-Ненецкого автономного округа (гости выступили вне конкурса).

По результатам зажигательных выступлений тюменские ребята представят регион на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа. Окружные состязания примет Челябинск 20 октября. Там наши сильнейшие спортсмены выступят в трех дисциплинах - "формейшн" женщины "Fire Lady", "формейшн" девушки: команды "ENERGY" и "ALANTA", а в категории "B класс-микст" мальчики и девочки" выступят Налимов Илья и Язовских София.

Все перечисленные ребята завоевали золото, кроме серебряных призеров из команды "ALANTA". Тренирует тюменцев Елена Ретина.